Тель-Авив, Израиль, 17 мая, 2016, 09:48 — ИА Регнум. В Израиле двое дайверов-любителей обнаружили во время очередного погружения близ порта Кесарии обломки древнеримского судна, затонувшего примерно 1,7 тыс. лет назад, сообщает агентство Associated Press.

antiquities.org.il Фрагмент скульптуры, обнаруженный дайверами близ порта Кесарии

Находка была сделана близ порта Кесарии около месяца назад. Найдя под водой предметы искусства, дайверы сообщили о них археологам. Из-под воды были извлечены статуэтки животных из бронзы, фрагменты трех скульптур бронзового литья размером с человека, лампы, кувшины, древнеримские монеты и многое другое.

По словам главы отдела морской археологии Управления древностей Израиля Яакова Шарвита, найти статуи из металла — редкая удача, поскольку обычно их переплавляли в древности и пускали в переработку. В Израиле таких находок не было последние 30 лет.

Торговое судно, останки которого обнаружили на дне Средиземного моря, вероятно, также собиралось сдать свой груз на переплавку. Попав в шторм у порта Кесарии, матросы не смогли избежать кораблекрушения.

Найденные предметы отлично сохранились — статуи защитил песок. Среди находок археологи также отметили два слитка весом по 20 килограмм, состоящие из тысяч монет — за сотни лет под водой они приобрели форму кувшинов, в которых их везли.