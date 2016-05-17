Москва, 17 мая, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Федеральное агентство по туризму отмечает рост спроса на летний отдых в Крыму. Только за майские праздники турпоток в регион увеличился на 23,3% по сравнению с 2015 годом, и достиг 161,6 тыс. туристов. С начала 2016 года в Крыму отдохнули 616,8 тыс. человек, что на 22,6% больше показателей 2015 года, сообщили в Ростуризме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ялта

По данным Минтранса России с начала года пассажиропоток в регион вырос на 30%. Одной Керченской переправой за время майских праздников воспользовались около 55 тыс. российских граждан, что на 25% прошлогодних показателей.

Увеличились и продажи «единых» проездных билетов в Крым на лето. По сравнению с прошлым годом, рост составил 66%.

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Между тем, как сообщало ИА REGNUM, ранее некоторые СМИ писали о том, туроператоры фиксируют снижение спроса на отдых в Крыму. Российские туристы предпочитают курорты Краснодарского края Крыму из-за плохого сервиса и инфраструктуры.

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