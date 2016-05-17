Грозный, 17 мая, 2016, 09:36 — ИА Регнум. В Чечне получат поддержку от властей региона 222 жителя республики, которые решили заняться производством молока, мяса и выращиванием зерновых культур. На развитие собственного хозяйства им будут выделены гранты по программе поддержки сельхозпроизводителей.

Клодт (фон Юргенсбург) Михаил Константинович. Ферма в горах

Как сообщили ИА REGNUM 17 мая в пресс-службе главы и правительства региона в общей сложности на предоставление господдержки труженикам села власти Чечни выделят 173 млн рублей. По словам заместителя министра сельского хозяйства ЧР Исы Усманова, желающих получить гранты было значительно больше.

Из нескольких тысяч человек были отобраны те бизнес-планы, которые предполагали быструю окупаемость проекта, предоставляли рабочие места, объемы производства которых бели больше, чем у других. Также комиссия отдавала предпочтение проектам в сфере молочного и мясного животноводства и выращивания зерновых культур.

В настоящее время в республике животноводство и растениеводство являются ведущими отраслями. По итогам прошлых лет достигнуты хорошие результаты в производстве мяса птицы, говядины, молока, фруктов.

Напомним, летом 2014 года в Чечне была принята программа развития сельского хозяйства, рассчитанная на 2014−2020 годы. Финансирование программы ведется за счет средств федерального и республиканского бюджета, а также иных источников.

В соответствии с документом в регионе осуществляется в том числе и поддержка малых форм хозяйствования, создаются условия для эффективного использования земель сельхозназначения, стимулирования роста производства основных видов сельхозпродукции и производства пищевых продуктов.

В прошлом году глава Чечни Рамзан Кадыров призвал направить все усилия властей региона для того, чтобы сельское хозяйство вновь стало одной из прибыльных и ведущих отраслей экономики республики.