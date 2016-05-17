Брюссель, 17 мая, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Безвизовый режим для граждан Турции увеличит опасность новых терактов на территории стран Европейского союза (ЕС). Об этом, как передает The Telegraph, говорится в докладе Еврокомиссии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Звонок

«Как только турецким гражданам будет предоставлен безвизовый въезд в ЕС, боевики постараются обманным путем получить гражданство Турции», — отмечается в документе.

В докладе также отмечается, что турецкая мафия, занимающаяся торговлей оружием и наркотиками, может расширить влияние в ЕС.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по условиям соглашения, заключенного 20 марта между Турцией и ЕС, Анкара взяла на себя обязательства забрать всех мигрантов и беженцев, которые пересекают Эгейское море и незаконно прибывают в Грецию.

В свою очередь, Евросоюз должен переселить из Турции тысячи сирийских беженцев, а также предоставить Анкаре финансирование, безвизовый режим и возобновить переговоры по принятию Турции в члены ЕС.

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