Москва, 17 мая, 2016, 09:23 — ИА Регнум. В Роспотребнадзор поступило обращение от Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), предлагающей внести изменения в технический регламент Таможенного союза. Ретейлеры предлагают сделать необязательным указание срока годности в документах и на упаковках для ряда продуктов — цельных овощей, фруктов, ягод, грибов и зелени, потому что их устанавливают поставщики, а документа, регламентирующего определение срока годности, в России на данный момент нет, пишет газета «Известия» со ссылкой на письмо председателя президиума АКОРТ Ильи Ломакина-Румянцева.

ua.all.biz Искусственные фрукты и овощи

Ломакин-Румянцев направил 11 мая 2016 года письмо руководителю Роспотребнадзора Анне Поповой. В документе сообщается, что в настоящее время маркировка всех пищевых продуктов должна содержать в обязательном порядке данные о сроке годности. Ретейлеры обязаны указывать эту информацию в соответствии с части 4.1 регламента Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011). До того как этот документ вступил в силу, сроки годности регламентировались постановлением правительства № 720 от 16.06.1997 .

«Например, в постановлении отсутствовала такая группа, как «фрукты, грибы, ягоды, овощи свежие», за исключением овощей свежих мытых или очищенных, упакованных в потребительскую тару, с добавлением или без добавления консервантов», — пояснил автор письма. При этом в техрегламенте нет исключений для этих продуктов.

Таким образом, продукты, у которых истекли сроки годности, должны быть изъяты из обращения. Это, в свою очередь, приводит к сокращению запасов овощей и фруктов на складах торговых сетей.

Отмечается, что существующая методика обоснования сроков годности не содержит методологию санитарно-эпидемиологической оценки обоснования сроков годности для свежих продуктов растениеводства. Из-за этого торговые сети предлагают сделать их необязательными для свежих овощей и фруктов.