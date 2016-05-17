Красноярск, 17 мая, 2016, 09:14 — ИА Регнум. В 2016 году в Красноярске будет отремонтировано на 17 проездов больше, чем в предыдущем. В 2015 году в порядок были приведены 77 пунктов, теперь — 94, сообщили в мэрии. На эти цели из городского бюджета выделено более 114 млн рублей, против 51 млн рублей в 2015 году.

rosavtodor.ru Отремонтированная дорога

Согласно официальной информации, самый большой объем работ предстоит выполнить в Советском районе: там будут отремонтированы 30 проездов. В Свердловском районе отремонтируют 17 проездов, в Ленинском — 12. По словам руководителя департамента городского хозяйства Игоря Титенкова, перечень проездов формировался на основании обращений жителей города. «Как только будут проведены аукционы по определению подрядных организаций, сразу же начнутся и работы по ремонту проездов», — отметил он.

Как пояснила ИА REGNUM помощник по связям со СМИ департамента городского хозяйства Ольга Дегтярева, сроки проведения аукционов находятся в ведении районных администраций. «Аукционы еще не проводятся. Ремонт проездов — это целиком и полностью ответственность районных администраций. Они формируют списки проездов, а мы сводим их воедино. Дальше они уже сами формируют аукционную документацию, выставляют ее на торги и, соответственно, контролируют подрядные организации», — сообщила она.

Однако собеседница ИА REGNUM подтвердила, что аукционная документация готовится. «Думаю, что в ближайшие дни первые аукционы уже будут объявлены», — добавила она. На вопрос о сроках проведения работ Дегтярева ответила: «В любом случае, сроки проведения работ — это сезон. У нас сезон официально продолжается с 15 апреля до 15 октября. В любом случае, мы понимаем, что работы по ремонту проездов у нас связаны с укладкой асфальтово-бетонных покрытий, поэтому соответствующие погодные условия необходимы».

Она также рассказала, что обращения жителей относительно дефектов дорожного покрытия поступали как в городскую, так и в районные администрации.

Как уже сообщалось ранее, в апреле генпрокуратура Красноярска вынесла представление в адрес городской администрации об устранении нарушений в ремонте дорог. В ходе проверки были зафиксированы многочисленные просадки дорожного полотна, провалы и разрушения. Также был установлен факт неэффективного использования бюджетных средств муниципального дорожного фонда.