Барнаул, 17 мая, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Средства, которые уплачивают собственники регоператору, идут исключительно на проведение капремонтов, а имевшееся отставание по выполнению краевой программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Алтайского края» на 2014 — 2043 годы планируется скорректировать в рамках краткосрочного плана реализации. С тем, чтобы своевременно освоить накопленные остатки средств, эта коррекция предполагает расширение списка домов, которые будут отремонтированы в 2016—2017 годах. Такой вывод можно сделать из ответа на запрос редакции ИА REGNUM.

Один из отремонтированных объектов

По словам заместителя начальника по коммунальному хозяйству Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края Игоря Спивака, по состоянию на 12 мая 2016 года, в соответствии с краткосрочным планом, после проведения капитального ремонта сдано в эксплуатацию 147 из 214 многоквартирных домов. Выполняются работы по капитальному ремонту на 46 домах.

«Согласно плану — графику приемки домов, сформированному региональным оператором, в 2016 году планируется принять 113 домов, из которых на отчетную дату в текущем году принято 45 домов. Отставания от графика на данный момент нет. Все работы по краткосрочному плану 2015−2016 гг. будут завершены до 31 октября 2016 года», — пояснил Игорь Спивак.

Он также отметил, губернатором Алтайского края Александром Карлиным дано поручение об использовании всего объема средств, накопленных на счетах регионального оператора за счет взносов на капитальный ремонт.

«В целом работа организована неплохо, но у нас есть и определенные замечания — не только к оператору, но и к муниципалитетам, которые должны выполнять серьёзную функцию по включению домов в эти программы, отслеживанию их технического состояния. Это обязанность муниципальной власти: предложить в программу объекты, которые действительно нуждаются в таком ремонте. Не включают в программу дома, которые уже находятся в состоянии аварийном, непригодном для проживания, в отношении них действуют другие механизмы. Вы знаете, что в середине следующего года заканчивается срок федеральной целевой программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Сегодня в Правительстве России обсуждают варианты решения этой проблемы и в дальнейшем», — заявил 11 мая журналистам в ходе «Медиалога» Александр Карлин.

«Поскольку прогнозный остаток средств фондов капитального ремонта, накопленных за счет взносов на капитальный ремонт на конец 2016 года составит 323,8 млн. рублей, в дополнение к утвержденному ранее краткосрочному плану реализации в 2016—2017 годах краевой программы (в который уже включено 232 многоквартирных дома), в настоящий момент формируется второй этап указанного краткосрочного плана», — пояснил чиновник.

По расчетам Главного управления строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края, данная работа будет завершена до 1 июня 2016 года. Уже известно, что в краткосрочный план капремонта (2016−2017 гг.) органы местного самоуправления предложили дополнительно включить 99 домов в 22 муниципальных образованиях, на которых необходимо выполнить работы на общую сумму 301,4 млн. рублей.

«В настоящее время данные предложения согласовываются с региональным оператором. Планируется рассмотреть вопрос об использовании всего объема средств, накопленных на счетах регионального оператора за счет взносов на капитальный ремонт на Наблюдательном совете регионального оператора и на Общественном совете при Главном управлении в июне 2016 года», — подчеркнул Игорь Спивак.

Как уже сообщало ИА REGNUM, программу капремонта за счет средств собственников жилья запустили в 2014 году, причем критиковать ее начали еще до того, как она стартовала. В 2015 году регионы фактически провалили программу капремонта, освоив лишь четверть собранных от населения средств. Это признал вице-премьер Дмитрий Козак, который пообещал осенью подвести итоги в регионах и принять решения «вплоть до кадровых».

В 2016 году вопросы к распределению и управлению взносами появились не только у населения и общественников, но и у власти. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов 29 апреля заявил о планах создать прозрачный механизм управления средствами, собираемыми с граждан на капитальный ремонт домов.