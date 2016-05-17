Анадырь, 17 мая, 2016, 09:09 — ИА Регнум. Горно-металлургическая компания «Норильский никель» рассматривает возможность участия в проекте по освоению Баимского медно-порфирового месторождения на Чукотке, пишет 17 мая «Коммерсантъ».

Didier Descouens Медь

"Предварительный индикатив показывает, что это потенциально первоклассный актив, мы смотрим на него в длинном списке возможностей», — заявил вице-президент компании Сергей Дубовицкий.

Баимская медно-порфировая площадь содержит, по оценкам, 23 млн т меди (запасы — 7 млн т) и 70,5 млн унций золота, являясь одним из крупнейших в мире неосвоенных месторождений. Площадь находится в пользовании Millhouse, подконтрольной Роману Абрамовичу. Добыча ресурсов площади должна начаться в 2021 году, в настоящее время в разведку и предпроектные работы уже вложено 5 млрд руб, общая стоимость разработки достигает 100 млрд рублей.

Предполагается, что технико-экономическое обоснование проекта и проработка инфраструктуры будут готовы не ранее 2019 года, тогда же станет возможным обсуждение участия в проекте «Норникеля» и других потенциальных инвесторов, в том числе азиатских, сообщает издание. В настоящее время в качестве энергоинфраструктуры месторождения рассматриваются два варианта: энергомост из Магаданской области или ЛЭП с Чукотки.

Что касается «Норникеля», то на компанию приходится 40% от производимой в России меди. Так, в 2015 году предприятие реализовало 343 тыс. тонн меди на $1,9 млрд. ГМК является инвестором Быстринского ГОКа в Забайкалье, предприятие должно начать работу в 2018 году, к 2021 году объем добываемого медного концентрата должен достигнуть 50 тыс. тонн в год, в дальнейшем — 75 тыс. тонн.