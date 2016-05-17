Москва, 17 мая, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посетил выступление симфонического оркестра Мариинского театра в Москве, сообщает сайт Президента России.

kremlin.ru Владимир Путин на концерте Симфонического оркестра Мариинского театра

Оркестр под управлением Валерия Гергиева выступал Большом зале консерватории перед закрытием Пасхального фестиваля. Президент поблагодарил участников и организаторов Пасхального фестиваля, ставшего одним из духовных символов России.

Президент вновь поблагодарил оркестр Мариинского театра за концерт в освобожденной Пальмире, ставший символом надежды, победы цивилизации над варварством, культуры и созидания над хаосом и разрушением.

Напомним, Министерство обороны РФ наградило Валерия Гергиева и музыкантов Симфонического оркестра Мариинского театра медалями «За освобождение Пальмиры».

Как сообщало ИА REGNUM, древний город Пальмира был освобожден от боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» 27 марта. Победа вооружённых сил Сирии стала самой громкой с того момента, как им на помощь пришли Воздушно-космические силы (ВКС) России.