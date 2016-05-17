Иркутск, 17 мая, 2016, 09:02 — ИА Регнум. В Иркутской области в семь раз увеличили группировку сил и средств, задействованных в ликвидации лесных пожаров. Дополнительные подразделения перекинуты из северных районов, где пожароопасная ситуация остается стабильной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приангарья.

Лесной пожар

По словам руководителя агентства лесного хозяйства Иркутской области Сергея Шеверды, накануне в тушении пожаров было задействовано 109 парашютистов-десантников, 296 сотрудников лесной охраны, 120 мобилизованных граждан, 142 единицы техники. Авиапатрулирование осуществляли два самолета Ан-2 и один Як-18 Иркутского авиаотделения.

За сутки ликвидировано 17 лесных пожаров на общей площади 328,5 гектара, покрытых лесом, и 421 гектар нелесной, в том числе ликвидированы четыре крупных пожара общей площадью 206 лесных гектаров. Локализованы четыре очага на лесной площади 51 гектар.

Продолжает действовать пожар площадью 12 гектаров в Зиминском районе. Сложность в его тушении связана с труднодоступностью местности. 16 мая четыре вновь обнаруженных очага зарегистрировано в Усольском районе, по два — в Черемховском и Тулунском районах, по одному — в Зиминском, Эхирит-Булагатском, Боханском, Осинском, Иркутском, Заларинском, Нижнеудинском и Куйтунском районах.

Всего с начала пожароопасного периода в области зарегистрировано 306 возгораний на общей площади более 9 тыс. гектаров, из них 8,7 тыс. гектаров, покрытых лесом. Для сравнения: в прошлом году на эту дату было зафиксировано 562 лесных пожара на площади почти 56 тыс. гектаров.

За нарушение требований особого противопожарного режима 16 мая к административной ответственности в виде штрафа привлечено 13 человек. Всего с 1 апреля оштрафованы 301 гражданин и 14 должностных лиц на общую сумму 812 тыс. рублей.