Санкт-Петербург, 17 мая, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Полиция Петербурга установила личность гражданина, повредившего памятник полководцу Михаилу Кутузову на Невском проспекте у Казанского собора. У вандала изъят фрагмент сломанной шпаги. Это происшествие возмутило петербуржцев и гостей города.

kgiop.gov.spb.ru Поврежденный памятник Кутузову d Gtnth,ehut

Напомним, памятник был поврежден в ночь на 8 мая. Очевидцы рассказали в соцсетях, что молодой человек забрался на монумент, а затем сломал шпагу, скрывшись до приезда полиции.

«Прибывшим на место нарядом полиции был проведен осмотр места происшествия, изъяты видеозаписи с камер наблюдения», — отметили сегодня в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По факту случившегося 11 мая было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Максимальное наказание — до трех лет лишения свободы.

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Нанесенный памятнику ущерб эксперты оценили в сумму около 70 тысяч рублей.

16 мая сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника, им оказался 24-летний житель Всеволожска (Ленинградская область).

«Мужчина был доставлен в отдел полиции, где пояснил, что повредил памятник случайно, пытаясь сделать эффектную фотографию. В ходе обыска в квартире у задержанного изъят фрагмент шпаги. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», — говорится в сообщении полицейского главка.

После случившегося петербургский комитет по охране памятников попросил петербуржцев и гостей города обращать внимание на подобные вещи и сразу звать полицейских. По закону вандалы обязаны возместить стоимость восстановительных работ.