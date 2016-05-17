Владикавказ, 17 мая, 2016, 08:57 — ИА Регнум. На территории РСО-Алания в 2015 году зарегистрировано 709 ДТП, в которых погибли 118 человек, еще 1017 — получили ранения различной степени тяжести. Как сообщает 17 мая корреспондент ИА REGNUM, эти цифры были озвучены на заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дорога

По информации заместителя начальника Главного управления МЧС России по РСО-Алания Сергея Кравченко, сотрудниками спасательных служб было осуществлено более 50 выездов на ДТП. Представитель чрезвычайного ведомства, говоря об организации взаимодействия экстренных служб при реагировании на дорожно-транспортные происшествия, отметил, что большой вклад в работу по снижению смертности от ДТП на дорогах республики внесла служба «Медицина катастроф», сотрудники которой осуществили 210 выездов на место аварий и спасли немало жизней участников дорожного движения. Он также подчеркнул, что доврачебную медицинскую помощь пострадавшим оказывают представители УГИБДД МВД по РСО-Алания.

По словам Сергея Кравченко, благодаря принимаемым соответствующими службами мерам, за последние три года в республике отмечается динамика снижения показателей аварийности, в особенности числа погибших в ДТП. Представитель МЧС сообщил, что региональным управлением разработан и утвержден план прикрытия автодорог РСО-Алания при чрезвычайных ситуациях, связанных с дорожно-транспортными происшествиями на 2015−2018 годы.

Вместе с тем комиссия по безопасности дорожного движения отмечает, что имеются серьезные проблемы с обустройством пешеходных переходов. По мнению начальника Госавтоинспекции республики полковника Хасанбека Бекузарова, состояние наносимой дорожной разметки в населенных пунктах республики не отвечает требованиям нормативных документов. В настоящее время на большинстве пешеходных переходов износ составляет более 50%, обновление проводится крайне низкими темпами.

Отметим, что обеспокоенность состоянием проводимых в регионе работ по обустройству переходов выразил и временно исполняющий обязанности вице-премьера Борис Джанаев. Чиновник заявил, что специально проехал по улицам города Владикавказа и убедился, что дорожная разметка практически отсутствует. Зампред правительства потребовал от должностных лиц принять меры по обустройству пешеходных переходов, в первоочередном порядке вблизи школ и других учебных заведений республики, в соответствии с новыми национальными стандартами.

«Разметка на дорогах стерта, что создает большие трудности не только для пешеходов, но и для водителей. По этой причине очень часто совершаются ДТП. Сотрудники же Госавтоинспекции штрафуют владельцев автомобилей, хотя в ночное время разметку вообще не видно. На мой взгляд, дороги в городе Владикавказе, да и в районах республики находятся в плачевном состоянии. В такой ситуации, разумеется, невозможно требовать соблюдения должного порядка от участников дорожного движения», — рассказал корреспондентуИА REGNUMводитель с 30-летним стажем Владимир Сохиев.

Напомним, что, по данным УГИБДД по РСО-Алания, всего на территории республики насчитывается 596 нерегулируемых пешеходных переходов, из которых 181 оборудован инновационными техническими средствами обеспечения безопасности дорожного движения. На протяжении 2015 года на 70 из них, в том числе в городе Владикавказе, были проведены мероприятия по замене, установке дорожных знаков на желтом фоне, нанесению дорожной разметки в двухцветном исполнении. Также на улично-дорожной сети североосетинской столицы были установлены в необходимых местах 32 дополнительных знака на консольных конструкциях над проезжей частью.