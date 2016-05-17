Москва, 17 мая, 2016, 08:53 — ИА Регнум. Заседание Госсовета по вопросам развития строительного комплекса и совершенствования градостроительной деятельности во главе с президентом России Владимиром Путиным состоится сегодня, 17 мая. Об этом сообщили в пресс-службе президента РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

На заседании будет заслушан доклад руководителя рабочей группы Госсовета, губернатора Красноярского края Виктора Толоконского. Он внесёт разработанные рабочей группой Госсовета предложения по развитию на территории России строительного комплекса.

Речь идёт в том числе и о реализации инвестиционных проектов, а также о применении новых технологий в строительной сфере. Будет предложено также применение механизмов государственно-частного партнерства.