Москва, 17 мая, 2016, 08:48 — ИА Регнум. Brent нацелена вплотную подойти к отметке 50,00 долл./баррель. По мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, на этот раз ее цену подтолкнул вверх непредвиденный фактор, то есть даже несколько.

2gb.com Нефтедобыча

«Во-первых, свою роль сыграли перебои с добычей углеводорода в Нигерии, а также опасения по поводу того, сколько сможет добывать Венесуэла по мере скатывания ее экономики в глубочайший кризис. Во-вторых, не обошлось и без участия Goldman Sachs, заявившего, что переизбыток предложения на рынке нефти, возможно, сходит на нет», — пояснила Афанасьева.

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«Goldman полагает, что рынок перешел в мае в дефицитное состояние, причем произошло это на один квартал раньше, чем они предполагали. Такой взгляд на нефть со стороны известнейшего инвестиционного дома может создать хороший долгосрочный фундамент для постепенного укрепления Brent. Однако на текущий момент отметка 50,00 долл./барр. остается очень сложной для пробоя», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 17 мая нефть продолжает дорожать, торгуясь на максимальных отметках за 2016 год на фоне перебоев поставок из Нигерии, Канады и Венесуэлы, а также на фоне прогноза экспертов банка Goldman Sachs. Так, по состоянию на 08:11 мск стоимость Brent росла на 0,53% — до $49,23 за баррель. Цена WTI поднималась на 0,98% — до $48,19 за баррель.