Бангкок, 17 мая, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Остров Тачай (Koh Tachai), который находится на территории провинции Пхангнга и входит в состав Симиланского национального парка, закрывается для туристов на неопределённое время. Такое решение, как передает ВВС, приняли власти Таиланда.

patongtour.com Остров Тачай

«Власти Таиланда заявили о намерении закрыть для туристов курортный остров Тачай из-за ущерба для экологии, который наносят отдыхающие», — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что необычайно красивый остров Тачай притягивает как тайских, так и иностранных дайверов. Массовый туризм привел к деградации природных ресурсов и окружающей среды.

Глава национального департамента сохранения парков, флоры и фауны Тунью Нетиттакамул прокомментировал решение властей о закрытии острова для туристов.

«Мы (власти Таиланда) должны закрыть его, чтобы позволить экологии как самого острова, так и вокруг него восстановиться без вмешательства туристов, пока ущерб не стал необратимым», — отметил он.