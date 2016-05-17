Таиланд закрывает для туристов один из островов
Бангкок, 17 мая, 2016, 08:42 — ИА Регнум. Остров Тачай (Koh Tachai), который находится на территории провинции Пхангнга и входит в состав Симиланского национального парка, закрывается для туристов на неопределённое время. Такое решение, как передает ВВС, приняли власти Таиланда.
«Власти Таиланда заявили о намерении закрыть для туристов курортный остров Тачай из-за ущерба для экологии, который наносят отдыхающие», — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что необычайно красивый остров Тачай притягивает как тайских, так и иностранных дайверов. Массовый туризм привел к деградации природных ресурсов и окружающей среды.
Глава национального департамента сохранения парков, флоры и фауны Тунью Нетиттакамул прокомментировал решение властей о закрытии острова для туристов.
«Мы (власти Таиланда) должны закрыть его, чтобы позволить экологии как самого острова, так и вокруг него восстановиться без вмешательства туристов, пока ущерб не стал необратимым», — отметил он.