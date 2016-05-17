Москва, 17 мая, 2016, 08:39 — ИА Регнум. Российская валюта, несмотря на то, что Brent обновила новые 7-месячные максимумы, не смогла на этом вернуться даже к максимумам конца апреля в районе 63,83. Это еще один фактор, который подтверждает ограничение потенциала падения пары USD/RUB в ближайшие недели, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

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«Не последнюю роль во всем этом играет избыточное количество длинных позиций по российской валюте, согласно данным по фьючерсным позициям трейдеров. Как только начнется массовая фиксация прибыли — а это вопрос времени — пара USD/RUB может быстро вернуться в район 69,00, а, возможно, и пойти дальше. Даже приближение налогового периода на текущий момент не оказывает рублю никакой поддержки», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, официальный курс доллара, который установил Центробанк РФ на 17 мая, составляет 64,89 рубля?, евро — 73,45. Цена нефти Brent с выросла на 0,53% — до $49,23. ЦБ фиксирует снижение зависимости курса рубля от цен на нефть.