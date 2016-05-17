Оттава, 17 мая, 2016, 08:23 — ИА Регнум. В канадской провинции Альберта лесные пожары подбираются к нефтетерминалу компании Enbridge. Как сообщает агентство Reuters, линия огня в настоящее время находится всего в одном километре от хранилища.

americanforests.org Лесной пожар

Местные власти пока держат ситуацию под контролем, природа также на стороне спасателей — ветер дует в противоположную от нефтетерминала сторону.

Отметим, что в канадской провинции Альберта добывают около 1 млн баррелей черного золота в сутки.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 6 мая глава МЧС России Владимир Пучков направил телеграмму министру общественной безопасности Канады, в которой предложил канадской стороне помощь российских спасателей в борьбе с масштабными лесными пожарами на территории провинции Альберта.

Лесные пожары, которые бушуют в канадской провинции с 1 мая, вывели из строя почти треть всех нефтедобывающих мощностей в Канаде и вынудили закрыть несколько трубопроводов.

Читайте также: Канада рассматривает предложение России о помощи в борьбе с пожарами