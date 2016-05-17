Ростов-на-Дону, 17 мая, 2016, 08:22 — ИА Регнум. Северо-Кавказский окружной военный суд вынесет приговор студенту-медику из Ставрополя за вербовку в террористическую группировку «Исламское государство», деятельность которой запрещена на территории России. На скамье подсудимых оказался Мавлуд Керимов, который обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса РФ, в том числе, за участие в вооруженном формировании. Свой вердикт стражи правосудия вынесут 24 мая. Об этом ИА REGNUM 17 мая сообщила пресс-секретарь суда Алена Катькало.

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Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый очень живо интересовался событиями, происходящими в Сирии, которые освещались членами ИГИЛ (террористическая организация запрещена на территории РФ — прим. ИА REGNUM ). В период с марта по июнь 2014 года студент Ставропольского медуниверситета — приверженец радикально-экстремистских религиозных взглядов в исламе — пытался завербовать двух студентов вуза к участию в вооруженных формированиях на территории Сирии. Но затея Керимова не увенчалась успехом.

Подсудимый пожелал самостоятельно пополнить ряды террористов, нашел на просторах всемирной паутины помощника для вступления в незаконное вооруженное формирование. Мужчина, с которым Керимов переписывался с конца 2013 до июля 2014 года, пообещал встретить юношу в Турции и помочь пересечь границу с Сирией.

В Стамбул студент отправился из Ставрополя на самолете 4 июля 2014 года. Прибывшего Керимова интернет-знакомый встретил, а на следующий день отвез его на автостанцию Стамбула и посадил на рейсовый автобус до приграничного с Сирией города Газиантеп. Помог студенту пособник обмундированием и передал вещмешок для бойцов-террористов.

Но в городе Аксарай по требованию Генконсульства РФ в Стамбуле планы студента оборвались, он был задержан турецкими правоохранителями, а спустя четыре дня — депортирован в Россию.

Отметим, что это не первый случай, когда на скамье подсудимых оказываются студенты-медики из Ставропольского края. Так, в декабре прошлого года были осуждены за вербовку в ряды террористов учащиеся Ставропольского государственного медуниверситета, банду за это прозвали «медицинский джамаат».

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