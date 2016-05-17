Названы две версии крупного пожара в Екатеринбурге
Екатеринбург, 17 мая, 2016, 08:19 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пожарные назвали две основные версии крупного пожара, произошедшего на улице Черняховского. Среди них аварийный режим работы электрооборудования и неосторожное обращение с огнём.
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Пожар
Напомним, пожар возник вечером 16 мая. Загорелся цех по производству мебели. Площадь возгорания составила 2500 кв. м.
Как отметили в МЧС, открытое горение удалось ликвидировать только рано утром. Сейчас на месте ЧП работают пожарные дознаватели и эксперты испытательной пожарной лаборатории.