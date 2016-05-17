Волгоград, 17 мая, 2016, 08:18 — ИА Регнум. В Волгоградской области будет реализован крупный инвестиционный российско-китайский проект. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 17 мая, ООО «ГК «БКС» совместно компанией «Восток» из Китая начнут совместно производить абсорбирующее белье и другие средства реабилитации. Соответствующий контракт подписан на прошлой неделе в Волжской торгово-промышленной палате.

Флаг КНР

Проект направлен на создание импортозамещающего производства по выпуску товаров социального назначения. Речь идет о медицинских технических средствах реабилитации инвалидов, а также абсорбирующем белье, подгузниках и впитывающих простынях для детей и взрослых. Общий объем инвестиций превысит 10 миллиардов рублей.

Строительство объекта планируется начать уже в этом году. На первом этапе планируется освоить порядка 1,5 миллиарда рублей и создать около 200 рабочих мест. При выходе на проектную мощность объем производства планируется на уровне почти 5,5 миллиарда рублей, сумма налоговых отчислений во все уровни бюджета превысит 192 миллиона рублей. Вероятно, что проект получит и государственную поддержку — в настоящее время рассматриваются различные варианты.

«Это начало нашей деятельности в волгоградском регионе, мы надеемся на установление долгих взаимовыгодных отношений», — пояснил председатель правления китайской инвестиционной компании Цзюн Юшен, отметив, что персонал, который будет занят в производстве, обеспечит российская сторона.

Напомним, совместный российско-китайский инвестиционный проект — результат взаимодействия администрации области с Минпромторгом РФ. В декабре 2014 года волгоградский регион стал первым субъектом России, к которому федеральное ведомство обратилось с предложением участвовать в программе развития производства товаров социальной группы. Члены делегации правительства РФ в ходе визита в Волгоград ознакомились с профильными производственными площадками, в том числе с потенциалом компании «ГК «БКС».

А в конце прошлого года в Волгоград состоялся визит делегации КНР. Главными темами обсуждения стали научно-техническая кооперация и инвестиционное сотрудничество России и Китая в агропромышленной сфере. Особое внимание представителей китайской делегации привлек опыт региона по выращиванию хлопка. Кроме того, представители китайской бизнес-миссии обсудили возможности участия в инвестпроекте по прокладке каналов орошения в Заволжье. Это позволит значительно увеличить площадь орошаемых земель.

Добавим, что в 2015 году объем инвестиций в индустрию Волгоградской области составил порядка 80 миллиардов рублей, из них пять миллиардов — вложения иностранных компаний.