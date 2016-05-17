Москва, 17 мая, 2016, 08:17 — ИА Регнум. В Москве и Московской области 17 мая синоптики прогнозируют облачность с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, сообщает Гидрометцентр.

Дарья Антонова ИА REGNUM Облачность в Москве

Днем температура воздуха в Москве составит 16−18 градусов тепла, по области — от 14 19 градусов тепла. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5−10 м/с. Местами не исключен дождь.

Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.