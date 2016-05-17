Вашингтон, 17 мая, 2016, 08:18 — ИА Регнум. Сервис микроблогов Twitter планирует в ближайшее время аннулировать ограничение сообщения в 140 символов, сообщает Bloomberg.

Twitter

Кроме того, компания планирует не включать в лимит сообщений фотографии и ссылки в текстах микроблогов.

Напомним, в настоящее время длина ссылок, размещаемых в сообщениях, не может превышать лимита в 23 знака. Отдельными символами при этом считаются изображения, прикрепляемые к текстам.

Как сообщает Bloomberg, это станет первым шагом на пути обеспечения большей гибкости услуг сервиса.

Стоит отметить, что ограничение в 140 символов действует с момента основания Twitter. Руководство сервиса микроблогов надеется, что нововведение привлечет дополнительных пользователей.