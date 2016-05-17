Оренбург, 17 мая, 2016, 08:18 — ИА Регнум. В Оренбургской области в 2016 году по исполнению майских указов есть сложности, но ситуация находится на жестком контроле. Об этом 16 мая на заседании комиссии по мониторингу социально-экономической ситуации в регионе заявил губернатор Юрий Берг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. Глава Оренбуржья напомнил должностным лицам о персональной ответственности за исполнение плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Оренбургской области: «Адекватная антикризисная политика через реализацию плана социально-экономической стабилизации — вот наша тактика в условиях экономической нестабильности».

Оренбург

Юрий Берг назвал приоритетом работы областной и муниципальной властей необходимость сохранения стабильного функционирования всех отраслей экономического сектора и обеспечения в полном объеме социальных обязательств.

Губернатор также отметил, что в 2015 году, несмотря на непростую экономическую ситуацию, все публичные и публично-нормативные обязательства бюджетом области перед населением исполнены в полном объеме. Обеспечена безусловная реализация майских указов президента, все целевые показатели по увеличению заработной платы выполнены.

Он назвал данные, характеризующие состояние российской экономики по итогам 2015 года. Спад ВВП составил 3,7% к уровню предыдущего года: «Это, безусловно, существенное снижение, но я хочу напомнить, что даже самые оптимистичные прогнозы были куда хуже. В свете чего, полагаю, можно с определенной долей уверенности говорить о высоком уровне адаптивности и устойчивости российской экономики».

Нараставшие в последнее время кризисные явления привели к тому, что итоговые цифры 2015 года по некоторым макроэкономическим показателям в Оренбуржье, как и в целом по стране, оказались в отрицательной зоне. И остаются в ней до настоящего момента. Так, за четыре месяца 2016 года индекс промышленного производства составил 92,6% к соответствующему периоду прошлого года.

По данным Оренбургстата, индекс промышленного производства в январе-марте 2016 года по сравнению с январем-мартом 2015 года составил 92,7%, в том числе по добыче полезных ископаемых — 94,6%, обрабатывающим производствам — 96,8%, производству и распределению электроэнергии, газа и воды — 78,9%. Служба статистики констатировала снижение объемов добыча нефти, включая газовый конденсат, на 6,3%, газа горючего природного — на 8,1%. Снизился выпуск сухого отбензиненного газа на 1,6%, стабильного газового конденсата — на 4,4%, дизельного топлива — на 22,3%, топочного мазута — на 42,2%. Выпуск машин и оборудования специального назначения и их составных частей сократился на 44,1%. Снизилось производство хлеба и хлебобулочных изделий на 1,3%, колбасных изделий — на 10,1%, сыров и продуктов сырных — на 15,6%, сливочного масла и паст масляных — на 19,1%, кондитерских изделий — на 25,5%, муки из зерновых культур — на 26,6%.

На заседании региональной комиссии по мониторингу социально-экономической ситуации губернатор обратил внимание на тенденции на промышленные предприятия и предприятия оборонно-промышленного комплекса: «Если говорить о тенденциях, то лучше всего себя чувствуют предприятия оборонно-промышленного комплекса, работающие на госзаказ. Но их доля в общем объеме промышленного производства невелика. В нашем же случае почти 50% промышленного производства формируют предприятия по добыче полезных ископаемых».

Добавим, что в январе-марте 2016 года по сравнению с январем-мартом 2015 года увеличилось производство материалов строительных нерудных на 12,7%. Добыча газа нефтяного попутного увеличилась на 6,5%, поваренной соли — на 0,6%. В производстве кокса, нефтепродуктов увеличилось производство металлургического кокса на 21,4%, автомобильного бензина — на 7,8%. В химическом производстве увеличилось производство кислорода на 84,6%, материалов лакокрасочных — на 44,7%, технической газовой серы — на 4,5%, серной кислоты — на 0,2%.В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов увеличилось производство готового бетона для заливки на 9,7%.

В металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий увеличилось производство чугуна на 20,9%. В производстве машин и оборудования увеличился выпуск сталеплавильного оборудования и литейных машин на 19,8%. В производстве пищевых продуктов, включая напитки, отмечалось увеличение производства растительных нерафинированных масел в 2,9 раза, мяса и субпродуктов — на 20,7%, цельномолочной продукции — на 6,8%.

Юрий Берг назвал обстоятельствами непреодолимой силы ситуацию, которая происходит на рынке энергоресурсов. Тем не менее, даже при низком спросе и падении мировых цен на энергоресурсы, обстановка в этом секторе остается относительно стабильной во многом благодаря мерам поддержки со стороны региона. В частности, предоставляемая льгота по налогу на прибыль предприятиям, реализующим инвестпроекты, способствует их поддержке в это нестабильное время.

Не менее сложной назвал губернатор ситуацию в обрабатывающих отраслях. Однако и здесь поддержка предприятиям, реализующим программы импортозамещения, модернизации, освоения новых видов продукции, со стороны правительства области осуществлялась в полной мере. Без реализации данных мер сокращение объемов производства могло бы носить более заметный или даже критичный характер.

» Эти примеры наглядно показывают, что не все зависит от нас, но то, что действительно зависит — мы делаем и будем делать для поддержки реального сектора экономики. Ведь от его стабильной работы зависит благополучие жителей Оренбуржья, выполнение важнейших государственных обязательств перед людьми», — сказал глава региона.

Говоря об экономических показателях, Юрий Берг назвал и бесспорно позитивные тенденции. Так, в сравнении с прошлым годом вырос объем производства продукции сельского хозяйства. В положительную зону вышли показатели потребительского рынка, реальной заработной платы.

«Наша главная цель — амортизировать влияние кризиса на экономику региона, а главное — на жителей области. Для этого есть инструменты, есть план действий, расписанный по пунктам, и есть возможность и желание применять новые формы работы», — резюмировал он.