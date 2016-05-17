Омск, 17 мая, 2016, 08:14 — ИА Регнум. В Омске направлено в суд уголовное дело в отношении директора строительной фирмы, обвиняемого в хищении у дольщиков более 12 млн рублей.

Фемида

Как сообщили ИА REGNUM в Генпрокуратуре РФ, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора строительной компании ООО «Мастер-2000» 58-летнего Сергея Максимовского. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

По данным ведомства, с 30 декабря 2011 года по 13 января 2015 года Максимовский организовал размещение объявлений о продаже квартир в доме. При этом разрешения на строительство многоэтажного жилого дома в центре Омска у него не было, источника финансирования планируемого строительства он также не имел.

К бизнесмену обратились 10 человек. С ними он заключил договоры инвестирования строительства и договоры займа на суммы от 800 тыс. до 2 млн рублей. Полученные от дольщиков денежные средства на сумму более 12 млн рублей Максимовский похитил, говорится в сообщении Генпрокуратуры РФ.

Суд по ходатайству следственных органов наложил арест на имущество бизнесмена, а также дебиторскую задолженность его фирмы на сумму свыше 18 млн рублей. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Омска для рассмотрения по существу.