Пекин, 17 мая, 2016, 08:13 — ИА Регнум. Китайский банк Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) приобрел у английского финансового конгломерата Barclays Plc самое большое в Европе хранилище драгоценных металлов. Стоимость сделки не разглашается.

Золото

С китайской стороны документы подписало руководство банка Standard bank Plc, который был приобретен ICBC в 2015 г. ICBC стал первым китайским банком, обладающим хранилищем золота в Великобритании, пишет «Сина синьвэнь».

О приобретенном банком из КНР хранилище известно крайне мало. Его вместительность составляет около 2 тыс. тонн, что означает, что в нем может храниться золото на сумму в $80 млрд.

Работы по созданию комплекса были завершены в 2012 г. Заказчиком выступал британский банк Barclays Plc. Точное местоположение хранилища неизвестно.