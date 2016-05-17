Лондон, 17 мая, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Южнокорейская писательница Хан Канг удостоена Международной Букеровской премии 2016 года, сообщает ВВС.

The Vegetarian

Хан Канг отмечена за роман The Vegetarian («Вегетарианка»), повествующий о судьбе кореянки Йонг Хай, восставшей против существующих порядков и решившей стать вегетарианкой, в итоге разрушив свою семью.

Жюри охарактеризовало книгу как яркую и оригинальную, с лаконично изложенным, тревожащим сюжетом.

Денежная премия в сумме 50 тыс. фунтов стерлингов (порядка $72 тыс.) разделят пополам между автором и переводчицей с корейского на английский. С прошлого года таким образом организаторы конкурса подчеркивают роль переводчиков в успехе книг, написанных на других языках.

До прошлого года Международная Букеровская премия вручалась каждые два года авторам, пишущим на английском либо переведенным на английский язык. 7 июля 2015 г. было решено, что с 2016 г. премия будет ежегодно вручаться за литературное произведение, переведенное на английский язык и опубликованное в Британии без учета совокупности литературных заслуг автора.