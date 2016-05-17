Вашингтон, 17 мая, 2016, 07:58 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп нелестно высказался в адрес действующего американского президента Барака Обамы, назвав его худшим президентом Соединённых Штатов за всю историю существования страны. Об этом он написал в своём Twitter.

whitehouse.gov Барак Обама

Трамп высказался в адрес Обамы после того, как американский президент раскритиковал предвыборные заявления кандидата и его компетентность, выступая 15 мая в Ратгерском университете (Нью-Джерси, США). «В политике и в жизни невежество не является достоинством», — заявил Обама в своём выступлении.

Трамп в ответ на это выступления написал в соцсети следующий комментарий: «И в политике, и в жизни невежество не является достоинством». Это основная причина того, что Обама — худший президент в истории США».

Напомним, что 15 мая Обама, выступая перед 50-тысячной аудиторией, резко раскритиковал предвыборные высказывания Трампа. Прежде всего критика касалась предложения миллиардера возвести стену на границе США с Мексикой. Таким образом он предлагал «вернуть США прежнее величие».

По мнению же Обамы изоляция — не решение проблем страны. Обама считает, что Трамп некомпетентен также в отношении миграционной политики: его антимусульманские и антимигрантские заявления вызваны незнанием.