Киев, 17 мая, 2016, 07:43 — ИА Регнум. Киев и Анкара подписали план военного сотрудничества до 2020 года, содержащий практические шаги, направленные на наращивание оперативных возможностей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом УНН сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

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«Сегодня (16 мая) между Вооруженными силами Украины и Турецкой Республики подписан имплементационный план военного сотрудничества ВСУ и Турецкой Республики», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Генштаба уточнили, что план определяет направления и сферы сотрудничества между вооруженными силами двух государств до 2020 г, в частности: образование и подготовка войск, реформирование и оборонное планирование, консультативно-совещательная помощь, сотрудничество между видами вооруженных сил и тому подобное.

Как отмечают в военном ведомстве Украины, реализация данной программы позволит Киеву укрепить связи с Анкарой, а также направить усилия на достижение конечной цели — готовности ВСУ к членству Украины в Североатлантическом альянсе к 2020 г.