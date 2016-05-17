Якутск, 17 мая, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Руководитель администрации главы и правительства Якутии Юрий Куприянов озвучил инициативу о необходимости разработать в России единый «Кодекс природопользования», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Поля тукуланов. Якутия

По мнению инициатора, в стране существует необходимость принятия единого основного документа, затрагивающего все сферы использования природных ресурсов — «Кодекса природопользования».

Куприянеов считает, что кодекс не просто объединит в себе основные положения федеральных законов «Об охране окружающей природной среды», «Об охране воздуха», «О животном мире», «Об особо охраняемых территориях», «О недрах» и другие, а закрепит основные принципы использования природных объектов, что для Якутии крайне важно.

«Создание такого кодекса крайне необходимо не только Якутии и Дальнему Востоку, а всей стране. Документ установит единые правила использования природных объектов для каждого гражданина России, и субъекты Российской Федерации не смогут изменять их по своему усмотрению. Особенное значение «Кодекс природопользования» имеет для нашей республики, главное богатство которой — природные ресурсы. Кодекс даст людям гарантии, что наши недра и уникальная природа будут защищены, исключит незаконное использование земли, включая и те земли, которые выделяются по закону о «дальневосточном гектаре». Сейчас я создаю в Якутии экспертный совет по разработке положений кодекса. Уверен, что в результате нашей работы мы сможем представить Государственной Думе проект основного документа, закрепляющего все основные аспекты использования природных ресурсов», — заявил Юрий Куприянов ЯСИА.

Он отмечает, что в России уже есть удачные примеры введения подобной унификации правовых норм, например, Земельный кодекс, Лесной, Водный. Новый «Кодекс природопользования» унифицирует все федеральные законы, касающиеся экологии, недропользования, охраны природы, животного мира, окружающей среды. По его инициативе в новый кодекс в обязательном порядке войдут пункты о традиционных промыслах, об использовании земель под традиционные виды хозяйствования, об особо охраняемых территориях, об ограничении использовании земель иностранными субъектами.