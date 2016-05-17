Пхеньян, 17 мая, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Северная Корея назначила нового министра иностранных дел, которым стал профессиональный дипломат и бывший вице-министр иностранных дел Ли Ён Хо, обладающий большим опытом ведения переговоров с противниками Пхеньяна, такими как США и Южная Корея, сообщает Associated Press.

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Об этом посольство КНДР в Лондоне проинформировало правительство Великобритании 17 мая.

Ли участвовал в переговорах по ядерному разоружению в прошлом, а также имеет опыт дипломатической работы с США. Он также занимал пост посла Северной Кореи в британской столице.

По словам аналитиков в Сеуле, назначение Ли может означать попытки Пхеньяна возобновить дипломатические шаги и улучшить отношения со странами мира, испорченные после проведения КНДР четвертого ядерного испытания в январе 2016 года.