«Питтсбург» сравнял счет в серии после победы над «Тампой»
Вашингтон, 17 мая, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Хоккейный матч полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» завершился победой «Питтсбурга» со счетом 3:2, сообщает Sovsport.ru
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Матч между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг»
В ворота «Питтсбурга» в первом периоде две шайбы забросили Антон Строльман и Джонатан Друен. Ответом стали голы в исполнении Мэтта Каллена и Фила Кессела.
Решающей шайбы в основное время болельщики не дождались, зато в овертайме Сидни Кросби забил самый быстрый гол в истории НХЛ, поразив ворота Андрея Василевского на 40-й секунде дополнительного времени.
«Питтсбург» победил со счетом 3:2 и сравнял счет в серии до четырех побед. Следующий матч состоится на льду «Тампы» 19 мая.