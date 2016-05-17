Вашингтон, 17 мая, 2016, 07:37 — ИА Регнум. Хоккейный матч полуфинальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» завершился победой «Питтсбурга» со счетом 3:2, сообщает Sovsport.ru

lightning.nhl.com Матч между «Питтсбург Пингвинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг»

В ворота «Питтсбурга» в первом периоде две шайбы забросили Антон Строльман и Джонатан Друен. Ответом стали голы в исполнении Мэтта Каллена и Фила Кессела.

Решающей шайбы в основное время болельщики не дождались, зато в овертайме Сидни Кросби забил самый быстрый гол в истории НХЛ, поразив ворота Андрея Василевского на 40-й секунде дополнительного времени.

«Питтсбург» победил со счетом 3:2 и сравнял счет в серии до четырех побед. Следующий матч состоится на льду «Тампы» 19 мая.