Москва, 17 мая, 2016, 07:41 — ИА Регнум. Известный советский артист Сергей Николаев скончался в Боткинской больнице Москвы на 70-м году жизни, сообщает Life.ru.

Цитата из к/ф «Варвара-краса, длинная коса». реж Александр Роу. 1969. СССР Сергей Николаев в роли Андрея-царевича

В начале мая этого года актер был госпитализирован из-за давних проблем со здоровьем — в декабре он перенес тяжелую операцию на сердце, тогда ему выполнили шунтирование и удалили часть легкого.

Сергей Сергеевич Николаев родился 2 ноября 1946 года в Риге. С 1967 года Николаев был рабочим на московской киностудии имени М.Горького. Однажды он отправился вожатым в пионерский лагерь от киностудии, где его заметила ассистент режиссера Александра Роу Надя Сорокоум.

«Когда Роу приехал со своей новой сказкой «Огонь, вода и медные трубы» (он вообще очень любил встречаться с детьми), Надя, показывая на меня, сказала:» Александр Артурович, смотрите, какой колоритный парень!», — вспоминал актер.

В 1969 году Роу, запомнивший Сергея, пригласил его на пробы для фильма «Варвара-краса, длинная коса». Непрофессиональный актер обошел других претендентов и был взят на роль Андрея Еремеевича — «упитанного и невоспитанного» царского сына. Андрей-царевич стал самой известной ролью Николаева в кино, в дальнейшем артист сыграл и других сказочных героев.

На киностудии им. М. Горького Сергей Николаев стал секретарем комсомольской организации, а позже, окончив экономический факультет ВГИКа, возглавил актёрский отдел. Этот пост Николаев занимал с 1977 по 1996 годы, продолжая сниматься в кино.

Сергей Николаев сыграл различных сказочных персонажей в лентах «Там, на неведомых дорожках…», «Самый сильный», «После дождичка в четверг», «На златом крыльце сидели…».

Снимался он у Юрия Победоносцева в «Безбилетной пассажирке», в комедии Владимира Рогового «У матросов нет вопросов» и в других фильмах.

Среди последних работ артиста — роли в отечественных сериалах «Транзит для дьявола», «Звезда эпохи», «Next». В 1994 году Николаев исполнил небольшую роль в ленте Юрия Кары «Мастер и Маргарита», увидевшей свет лишь в 2011 году.