Москва, 17 мая, 2016, 07:27 — ИА Регнум. Нефть марки Brent в ходе торгов превысила отметку в $49 за баррель, марка WTI достигла $48 за баррель — впервые с 4 ноября 2015 года, свидетельствуют данные Лондонской и Нью-Йоркской бирж.

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По состоянию на 7:19 мск июньские фьючерсы на Brent торгуются на отметке в $49,25 за баррель, они подорожали на 2,883%. Баррель WTI с поставкой в июле прибавил 4,208% и достиг $48,24.

Нефтяные цены подросли на сообщениях о сбое поставок в Канаде, ЕВнесуэле и Нигерии, которые могут сократить переизбыток предложения нефти на мировом рынке.