Ростов-на-Дону, 17 мая, 2016, 07:23 — ИА Регнум. После победного для «Ростова» над гостями из Екатеринбурга матча (1:0) главный тренер жёлто-синих Курбан Бердыев ответил на вопросы журналистов. В частности, главное, что сейчас интересует не только представителей СМИ, останется ли Бердыев на посту рулевого на будущий сезон. На этот вопрос наставник ответил так: «Я бы хотел остаться. От чего это зависит? От многих факторов». Об этом И ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе донского клуба 17 мая.

vk.com/fcrostov Курбан Бердыев

«Если коротко, то нам была нужна победа и слава Всевышнему, что мы ее добились. Спасибо болельщикам и ребятам за этот матч. Мы заслужили этот праздник. Я поздравляю всех, кто болел за «Ростов» в России и за её пределами», — сказал Бердыев, подводя итоги встречи с «Уралом».

После заключительной домашней игры в сезоне 2015/16 игроки футбольного клуба «Ростов» поблагодарили болельщиков за поддержку. Фанаты, в свою очередь, говорили «спасибо» своей любимой команде за то, что борется от начала до конца.

«То, что попали в Лигу чемпионов, — вообще супер! Можно сказать, это космос для «Ростова». Но шансы есть (На первое место в чемпионате России — прим ИА REGNUM), надежда умирает последней. Еще у нас одна игра в запасе, к которой мы будет серьезно готовиться, надеяться на «Рубин». Голова кругом не идет, нас тренеры приземляют, когда мы немного начинаем взлетать после побед», — сказал после игры в эфире «Матч-ТВ» полузащитник «Ростова» Александр Ерохин. По словам игрока, взлёт сказался на результате матча с «Мордовией».

Отметим, что накануне по итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в РФ на спортивный сезон 2016/2017 было принято решение выдать лицензии РФС и УЕФА, в том числе, футбольному клубу «Ростов». А победой над «Уралом» было ознаменовано попадание дружины Курбана Бердыева в Лигу чемпионов УЕФА.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ростов» проведет заключительный матч РФПЛ на выезде. В Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» желто-синих примет «Терек». В это же время главный соперник донской команды по турнирной таблице — ЦСКА — встретится с казанским «Рубином».

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