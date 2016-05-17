США задолжали Саудовской Аравии почти $120 млрд
Вашингтон, 17 мая, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Министерство финансов США (Минфин) впервые за 40 лет опубликовало данные по объему задолженности страны перед Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
По состоянию на март 2016 года, Саудовская Аравия держит в государственных бумагах США более $116 млрд, входя тем самым в ТОП-10 держателей американских бондов.
На первом месте по-прежнему располагается Китай ($1,3 трлн), на втором — Япония ($1,1 трлн). Доля Российской Федерации в американских казначейских бумагах в марте составила $85,984 млрд.
Ранее данные об американских активах Эр-Рияда отдельно не публиковались, а вносились в общий пакет полутора десятков стран, в основном членов ОПЕК.
Напомним, власти Саудовской Аравии в апреле месяце пригрозили распродать американские активы на $750 млрд в случае принятия Конгрессом США закона, позволяющего предъявлять судебные претензии Эр-Рияду из-за терактов 11 сентября.
Кроме того, напряженность в отношениях двух союзников связана с тем, что Вашингтон пошел на соглашение с Ираном по ядерной программе страны, сняв с Тегерана ряд санкций. Также не в малой степени отношениям между Эр-Риядом и Вашингтоном был нанесен урон после интервью Обамы журналу Atlantic, в котором он назвал Саудовскую Аравию «так называемыми союзниками».
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