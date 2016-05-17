Вашингтон, 17 мая, 2016, 07:23 — ИА Регнум. Министерство финансов США (Минфин) впервые за 40 лет опубликовало данные по объему задолженности страны перед Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Властелин

По состоянию на март 2016 года, Саудовская Аравия держит в государственных бумагах США более $116 млрд, входя тем самым в ТОП-10 держателей американских бондов.

На первом месте по-прежнему располагается Китай ($1,3 трлн), на втором — Япония ($1,1 трлн). Доля Российской Федерации в американских казначейских бумагах в марте составила $85,984 млрд.

Ранее данные об американских активах Эр-Рияда отдельно не публиковались, а вносились в общий пакет полутора десятков стран, в основном членов ОПЕК.

Напомним, власти Саудовской Аравии в апреле месяце пригрозили распродать американские активы на $750 млрд в случае принятия Конгрессом США закона, позволяющего предъявлять судебные претензии Эр-Рияду из-за терактов 11 сентября.

Кроме того, напряженность в отношениях двух союзников связана с тем, что Вашингтон пошел на соглашение с Ираном по ядерной программе страны, сняв с Тегерана ряд санкций. Также не в малой степени отношениям между Эр-Риядом и Вашингтоном был нанесен урон после интервью Обамы журналу Atlantic, в котором он назвал Саудовскую Аравию «так называемыми союзниками».

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