Сидней, Австралия, 17 мая, 2016, 07:28 — ИА Регнум. Полиция Австралии арестовала 18-летнего мужчину 17 мая по подозрению в подготовке террористического акта в Сиднее, сообщает Associated Press.

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В Федеральной полиции Австралии заявили, что мужчине предъявлено обвинение в подготовке теракта, а также в намерении отправиться в другую страну с целью совершения актов насилия. В случае если его осудят, молодого террориста может ждать наказать вплоть до пожизненного заключения.

Как отметил исполняющий обязанности заместителя комиссара Федеральной полиции Австралии Нил Гоген, власти страны считают, что арестованный действовал в одиночку. Он уже почти смог раздобыть оружие.

В полиции не предоставили конкретной информации относительно того, что именно планировал совершить молодой экстремист, в том числе какие объекты предполагались в качестве целей.

Правительство Австралии ввело повышенный уровень террористической угрозы в 2014 году в ответ на действия террористической группировки «Исламское государство».