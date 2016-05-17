Москва, 17 мая, 2016, 07:14 — ИА Регнум. Российское кондитерское объединение «Славянка» ведет переговоры о приобретении АО «Липецкая кондитерская фабрика «Roshen», принадлежащего президенту Украины Петру Порошенко, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошок

По данным издания, помимо «Славянки» активом интересуются и другие покупатели — за два года с начала продажи цена на «Рошен» была снижена более чем в два раза. В настоящее время за липецкую фабрику просят около $100 млн, говорят участники рынка.

Председатель совета директоров «Славянки» Сергей Гусев от комментариев отказался, уточнив, что если переговоры и идут, то они являются коммерческой тайной.

Порошенко также не раз упрекали в том, что он не устранился от руководство компанией Roshen после того, как стал президентом Украины. Избавиться от «шоколадного бизнеса» Порошенко обещал еще во время избирательной кампании на Украине весной 2014 года, но слово свое пока не сдержал.