Гол Павлюченко спас «Кубань» от вылета из премьер-лиги
Краснодар, 17 мая, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Футбольный матч предпоследнего тура Российской премьер-лиги завершился победой краснодарской «Кубани» над московским «Динамо» со счетом 1:0, сообщает «Чемпионат».
fckuban.ru
Сотый гол форварда «Кубани» Романа Павлюченко
Встреча прошла 16 мая в Краснодаре. Роман Павлюченко стал автором единственного гола на 21-й минуте матча. Этот гол стал его сотым в чемпионатах России.
Благодаря этой победе, «Кубань» поднялась с последнего места турнирной таблицы и избежала вылета из премьер-лиги. Теперь краснодарский клуб занимает 12-е место и в заключительном туре премьер-лиги 21 мая сыграет в Екатеринбурге с «Уралом».
«Динамо» опустилось на 14-ю строчку. Его следующим соперником станет петербургский «Зенит».