Краснодар, 17 мая, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Футбольный матч предпоследнего тура Российской премьер-лиги завершился победой краснодарской «Кубани» над московским «Динамо» со счетом 1:0, сообщает «Чемпионат».

fckuban.ru Сотый гол форварда «Кубани» Романа Павлюченко

Встреча прошла 16 мая в Краснодаре. Роман Павлюченко стал автором единственного гола на 21-й минуте матча. Этот гол стал его сотым в чемпионатах России.

Благодаря этой победе, «Кубань» поднялась с последнего места турнирной таблицы и избежала вылета из премьер-лиги. Теперь краснодарский клуб занимает 12-е место и в заключительном туре премьер-лиги 21 мая сыграет в Екатеринбурге с «Уралом».

«Динамо» опустилось на 14-ю строчку. Его следующим соперником станет петербургский «Зенит».