Ростов-на-Дону, 17 мая, 2016, 07:13 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону аварийные бригады вновь работают в круглосуточном режиме. На этот раз причиной бессонных ночей стал прорыв канализационного коллектора, который произошел в районе дома №26 на улице Сарьяна. Как сообщили ИА REGNUM в администрации областного центра 17 мая, восстановительные работы планируется завершить в максимально короткие сроки.

vk.com/rostovnadonu Яма на улице Сарьяна

Накануне вечером на объект прибыли две аварийные бригады специалистов, в ликвидации последствий коммунальной аварии было задействовано около 10 единиц специальной техники. При обследовании поврежденного коллектора выяснилось, что в замене нуждается часть системы канализования протяженностью шесть метров. Как только канализационный коллектор будет восстановлен и запущен, дорогу восстановят.

Отметим, что это уже не первая подобная коммунальная авария, которая случилась в донской столице с начала текущего года. Так, в марте на пересечении улицы Пушкинской и проспекта Ворошиловского образовалась огромная яма именно из-за прорыва на коллекторе. Около двух суток понадобилось работникам Водоканала и дорожникам, чтобы устранить аварию, а затем восстановить дорожное полотно.

Кроме того, в марте на улице Вавилова также провалился асфальт. Но что тогда стало причиной образования ямы, неизвестно. Дефект устранили.

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