Пекин, 17 мая, 2016, 06:59 — ИА Регнум. 16 мая в одном из уездов провинции Шаньдун вооруженный ножом мужчина напал на прохожих, после чего поджег здание школы. В результате действий преступника скончались 2 человека, еще 5 доставлены в больницы с колотыми ранами.

tyrens.dk Огонь

Как установило следствие, примерно в 14:00 26-летний Ши Цзюньфэн набросился с ножом на 18-летнюю девушку. От полученных травм жертва убийцы скончалась на месте, пишет «Синьхуа».

Спустя несколько часов злоумышленник поджег здание школы, в результате чего погиб один из учеников. Менее чем через час убийца нанес ранения еще 2 несовершеннолетним, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Правоохранительные органы уезда Гуанчжао объявили награду за любую информацию о местонахождении преступника в размере 50 тыс. юаней ($7,7 тыс.). Тем, кто сможет задержать опасного преступника, полиция выплатит вознаграждение в 200 тыс. юаней ($30,7 тыс.)