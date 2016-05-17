Шэньчжэнь, Китай, 17 мая, 2016, 06:32 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Шэньчжэня арестовали 24-летнего водителя такси, подозреваемого в ограблении и убийстве девушки. Мужчина уже дал признательные показания.

cqtransit.com Таксисты в Китае

Как установила полиция, водитель такси, чье имя пока не распространяется в интересах следствия, был зарегистрирован в онлайн-сервисе такси Didi Chuxing (китайский аналог Uber). В ночь на 2 мая водитель принял заказ от 24-летней девушки, работающей преподавателем в одной из начальных школ Шэньчжэня, пишет «Наньцзао жибао».

Водитель отклонился от маршрута и увез свою жертву в безлюдное место, где ограбил, а затем убил молодую пассажирку. Тело девушки убийца оставил на том же пустыре. Спустя несколько дней местные жители обнаружили тело девушки и обратились в полицию.

В ближайшие дни мужчине будет представлено официальное обвинение. В настоящий момент сотрудники полиции выясняют причины и мотивы убийства.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 мая полиция провинции Хэйлунцзян арестовала мужчину, совершившего массовое убийство более 25 лет назад.