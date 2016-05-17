Токио, 17 мая, 2016, 06:32 — ИА Регнум. В Токио не ждут извинений от президента США Барака Обама в ходе посещения им Хиросимы, которое ожидается в конце мая. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Японии Фумио Кисида.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обама

«Пострадавшие от атомной бомбардировки хотят, чтобы трагедия больше никогда не повторилась. Дело тут не в извинениях», — приводит слова Фумио Кисида ТАСС.

Глава внешнеполитического ведомства Японии отметил, что «поездка президента США в Хиросиму предоставит важную возможность для развёртывания международной кампании за мир без ядерного оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, Барак Обама 27 мая в рамках саммита «Большой семерки» намерен совершить исторический визит в Хиросиму — город, стёртый с лица земли в результате ядерной бомбардировки США в 1945 году. Ожидается, что президент США может возложить цветы у памятника погибшим в Мемориальном парке мира, а также посетить расположенный в парке Мемориальный музей мира, в котором выставлена посвящённая бомбардировке экспозиция.

Барак Обама станет первым главой Белого дома, который решится на данный шаг. Вместе с тем, ожидать извинений от администрации США за бомбардировку не приходится, о чём открыто заявили в Белом доме.