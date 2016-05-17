Петропавловск-Камчатский, 17 мая, 2016, 06:21 — ИА Регнум. На Камчатке на пути к поселкам Таёжный и Лазо Мильковского района через реку Камчатка начали действовать паромные переправы с ограничением грузоподъемности в 20 и 40 тонн соответственно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минтрансе региона.

Викторс Ян. Паром

По словам специалистов, паромные переправы через реку Камчатка будут работать до конца осени. На зимнюю стоянку баржи отправят с началом ледостава. «На данный момент переправы работают в штатном режиме», — сказали в министерстве.

В посёлке Таёжный и селе Лазо в общей сложности проживают более 500 человек. В зимний период на подъездных путях к населённым пунктам оборудуют ледовые переправы, в летний — организуют работу бесплатного паромного сообщения. Для транспортного обслуживания населения используются две самоходные баржи.

Ледовые переправы к указанным поселкам на Камчатке в этом году были закрыты 1 апреля с началом ледостава. До этого в населенные пункты завезли необходимые запасы продуктов и ГСМ.

Напомним, для паромного сообщения с посёлком Таёжный и селом Лазо Мильковского района приобретут две новые самоходные баржи грузовместимостью 20 и 40 тонн. Планируется, что с учётом времени постройки и транспортировки, новые суда будут доставлены в регион к октябрю 2017 года. Согласно техническим требованиям аукционной документации, баржи должны иметь минимальную осадку, единовременно вмещать до 10 пассажиров. Важное условие — возможность размещения на палубе крупнотоннажной техники.