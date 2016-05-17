Пекин, 17 мая, 2016, 06:15 — ИА Регнум. Суд провинции Хунань вынес приговор 5 сотрудникам местной газеты, обвиняемых в шантаже местных органов власти и должностных лиц.

flexcom.ru Китайский суд

Вице-президент издания Modern Consumer News Чжан Хуаньжуй приговорен к лишению свободы на 12 лет. Еще 4 журналиста получили сроки от 6 до 2,5 лет, пишет «Синьхуа».

В ходе судебного разбирательства было установлено, что подсудимые неоднократно шантажировали местных чиновников. Журналисты за определенную плату обещали не опубликовывать сфабрикованные негативные материалы о работе некоторых ведомств и учреждений. Известно, что вымогатели требовали от чиновников 815 тыс. юаней ($125 тыс.).

Журналисты полностью признали свою вину и принесли официальные извинения.