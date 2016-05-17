Пекин, 17 мая, 2016, 05:58 — ИА Регнум. В акватории Восточно-Китайского моря развернута операция по поиску рыболовецкого судна, пропавшего у берегов провинции Чжэцзян. На борту корабля находилось 7 членов экипажа.

Иван Айвазовский. Среди волн

По сообщениям местных властей, контакт с судном Чжэсянюй 40 207 был потерян 15 мая около 23:00. Во время последнего выхода на связь капитан корабля не сообщал о каких-либо нештатных ситуациях, пишет «Чжунго синьвэнь».

В настоящее время в поисковой операции задействованы 4 спасательных катера и вертолет. Помощь спасателям из КНР оказывают другие рыболовецкие судна.