Севастополь, 17 мая, 2016, 05:34 — ИА Регнум. Минобороны России восстановит радиолокационную станцию системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) «Днепр», расположенную под Севастополем. Об этом 17 мая пишет газета «Известия» со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе.

arms-expo.ru (СПРН) «Днепр»

По информации издания, модернизированный объект сможет фиксировать запуски баллистических, крылатых и гиперзвуковых ракет ив акваториях Чёрного и Средиземного морей, обеспечивая защиту территории России на южном и юго-восточном направлениях.

В соответствии с планами станция получит аппаратуру сантиметрового диапазона, что позволит дополнить объект в Армавире, работающий в дециметровом диапазоне.

Сообщается, что Минобороны было предложено два варианта восстановления станции. Первый, дорогой, предусматривает строительство объекта с нуля с использованием технологий, применяемых в новых станциях СПРН типа «Воронеж». Именно на нём настаивают военные.

Второй вариант, более дешёвый, предполагает установку на объекте оборудования, оставшегося от недостроенной в советское время станции «Днепр» под Иркутском, которая аналогична севастопольской. В рамках экономии бюджетных средств этот вариант рассматривается как более предпочтительный.