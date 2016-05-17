Санья, Китай, 17 мая, 2016, 05:23 — ИА Регнум. Китай ведет последние приготовления к первому запуску ракеты-носителя Long March-7 со своего нового космодрома Вэньчан, расположенного в южной провинции Хайнань.

tjyixingtong.com Центр запуска спутников Вэньчан

Ракета в разобранном состоянии была доставлена на остров 14 мая. Транспортировка компонентов ракеты морем заняла из материковой части КНР заняла около 7 дней, пишет «Сина синьвэнь».

Как заявили представители национального космического агентства, сборка ракеты и тестирование всех систем будет проводится в соответствии с графиком космической программы.

Строительство космодрома Вэньчан на о. Хайнань началось в 2009 г. Госкомиссия приняла объект в 2014 г. Последние 2 года инженеры космодрома тестировали две стартовые площадки.

Как сообщают китайские СМИ, космодром Вэньчан является единственным китайским космодромом, на котором возможен запуск ракет нового поколения Long March-7.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в апреле стало известно, что в ближайшие 5 лет Китай осуществит запуск 150 ракет семейства Long March. С соответствующим заявлением выступил исполнительный директор Китайской корпорации аэрокосмических наук и технологий Чэнь Сяочуань.