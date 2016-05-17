Владивосток, 17 мая, 2016, 05:38 — ИА Регнум. Дальний Восток может остаться без второго важнейшего проектного института. Лицензия отозвана у ОАО «ДНИИМФ», что лишает организацию возможности выполнять целый ряд своих функций. Угроза увольнения нависла над коллективом высококлассных инженеров-подводников и не только. Председатель бассейновой профсоюзной организации работников водного транспорта Владимир Дорош не исключает, что развитию портовой инфраструктуры и морским грузоперевозкам в регионе будет нанесён непоправимый урон, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как сообщало ИА REGNUM руководство ведущего проектного института на Дальнем Востоке ОАО «Дальэнергосетьпроект» в июне 2015 года выпустило приказ о полном сокращении штата. Многочисленные митинги желаемого результата не дали: по последним данным, Приморский краевой суд встал на сторону работодателя и признал увольнения законными. Сейчас на предприятии остался один человек — профсоюзный лидер Вадим Бахтин, его сокращение суд пока не одобрил.

По словам председателя Тихоокеанской бассейновой профсоюзной организации работников водного транспорта Владимира Дороша, Росаккредитация уже отозвала лицензию ОАО «ДНИИМФ» в национальной системе аккредитации. На 2,5 года институт лишён права проводить испытательные и исследовательские работы, из-за чего может быть уволен коллектив инженеров-подводников. Под угрозой ликвидации находятся ещё несколько исследовательских лабораторий, сотрудники которых занимаются переспециализацией и модернизацией причальных сооружений.

«Последствия принятого решения для института катастрофичны. Поскольку во многих этих работах серьезных конкурентов для ОАО «ДНИИМФ» нет, можно прогнозировать, что непоправимый урон будет нанесен развитию портовой инфраструктуры, морских грузоперевозок во всем регионе», — не исключает Владимир Дорош.

На данный момент проектный институт подготовил жалобу в комиссию по апелляциям при Росаккредитации, в которой просит восстановить аттестат организации. Однако есть опасения, что процесс либо на найдёт разумного разрешении, либо затянется, что поставит крест на исследовательских работах, а коллектив окажется за воротами.

Примечание редакции. ОАО «ДНИИМФ» (ОАО «Дальневосточный научно-исследовательский, проектно-изыскательский и конструкторско-технологический институт морского флота») выполняет работы в области развития морского транспорта и портовой инфраструктуры. По проектам здешних специалистов построены, реконструированы и модернизированы порты и различные комплексы практически по всему ДФО и Восточному сектору Арктики, возведены объекты гражданского строительства.