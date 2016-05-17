Владивосток, 17 мая, 2016, 05:08 — ИА Регнум. Первомайский районный суд Владивостока вынес приговор по делу о ДТП, в результате которого летом прошлого года погиб директор оперной труппы Приморского театра оперы и балета, солист Мариинского театра Виталий Ишутин. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

vnovgorode.ru Приговор

«Фигурант дела осуждён по части 3 статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что подсудимый свою вину полностью признал полностью и в добровольном порядке частично возместил моральный ущерб потерпевшей стороне в размере 150 тысяч рублей.

«За содеянное суд приговорил водителя к реальному лишению свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселения, с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 2 года. Кроме этого, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании с осужденного порядка 2 млн рублей», — сообщают в ведомстве.

Напомним, ДТП, в котором погиб Виталий Ишутин, произошло 17 июня 2015 года во Владивостоке. Водитель автомобиля Toyota Crown, совершая небезопасный обгон, столкнулся с автомобилем Nissan Atlas, который двигался в попутном направлении. В результате Toyota отбросило на тротуар, где находился музыкант. От полученных травм Ишутин скончался на месте.