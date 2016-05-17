Хабаровск, 17 мая, 2016, 04:54 — ИА Регнум. Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев во время визита российской делегации в Японию провел детальные переговоры с руководством SojitzCorporation о совместной реализации крупнейшего в регионе инфраструктурного проекта по строительству пассажирского терминала в международном аэропорту Хабаровск, передает корреспондент ИА REGNUM.

khabnews.net Хабаровский аэропорт

Консорциум японских инвесторов, координатором которого является крупнейшая торговая корпорация Японии SojitzCorporation, выразил готовность принять участие в строительстве нового пассажирского терминала в международном аэропорту Хабаровск и его операционном управлении в дальнейшем. Детали реализации проекта обсуждались в рамках рабочего визита заместителя Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева в Японию. Также в состав делегации в Токио вошел губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин Басюк .

Кроме корпорации SojitzCorporation в реализации проекта намерены принять участие JATCO — оператор аэропорта Ханеда, четвертого крупнейшего в мире, и частно-государственный фонд JOIN, созданный Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии для поддержки зарубежных проектов. Все они активно участвуют в переговорном процессе.

«Речь идет о создании совместного предприятия, 51% акций которого будет принадлежать ОАО «Хабаровский аэропорт», а 49% — указанному консорциуму японских инвесторов. Соответственно, это СП будет организовано на базе дочернего предприятия ОАО «Хабаровский аэропорт» — АО «Международный аэропорт Хабаровск», которое создано для реализации данного инвестиционного проекта и является резидентом ТОСЭР «Хабаровск». Это означает, что предприятие сможет воспользоваться всеми преференциями, в том числе налоговыми льготами, предусмотренными законодательством Российской Федерации для реализации проектов территорий опережающего развития», — рассказал Константин Басюк.

Вице-премьер Юрий Трутнев взял под личный контроль реализацию приоритетного для Дальневосточного региона инфраструктурного проекта. При это он отметил, что инвестора останавливает невозможность до начала работ установить, каким будет тариф на обслуживание пассажиров в этом аэропорту, а вследствие этого невозможность определить рентабельность проекта.

«По этому проекту есть небольшое спотыкание. У нас немного странная ситуация. У нас ФАС считает, что сначала нужно построить аэропорт, а потом установить тариф на обслуживание пассажиров. Но так не бывает. Невозможно просчитать экономику проекта, если ты не понимаешь, сколько ты будешь получать», — пояснил Трутнев.

Он добавил, что по возвращении в Москву намерен «провести встречу с руководством ФАС и найти решение, потому что иначе это просто здравому смыслу не отвечает». Напомним, международный аэропорт Хабаровск (Новый) — крупнейший аэропорт Дальневосточного федерального округа. Главным оператором по наземной деятельности в нем является ОАО «Хабаровский аэропорт». 29 февраля 2016 года дочерняя компания ОАО «Хабаровский аэропорт» — АО «Международный аэропорт Хабаровск» получила официальный статус резидента ТОСЭР с целью реализации проекта строительства нового пассажирского терминала международного аэропорта Хабаровск (Новый). Реализация инвестпроекта является одной из ключевых составляющих стратегии развития аэропорта столицы Дальневосточного федерального округа, призванного стать аэропортом-хабом в регионе. Помимо этого, планируется реализация концепции AirCity, включающей строительство современных гостиничного, выставочного и торгово-развлекательного центров.